نقابة المهندسين بكفر الشيخ تكرم الأمهات المثاليات

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرمت نقابة المهندسين برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين، 11 أمًا مثالية من أمهات أعضاء نقابة المهندسين، بحضور المهندس محمد النواصرة، أمين صندوق النقابة، والمهندسين هيثم الحداد، وباسم حجازى، ومحمد عبدالنبى،أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس السيد عبداللطيف، وعدد من أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم.

وتم منح الأمهات المثالية درع النقابة، ومكافأة مالية وهن نفيسة بسيوني عبادي، وابتسام السيد محمد، وحميدة عبدالحميد محمد، ونبوية إبراهيم محمد شحاته،وفادية طلبة حسن العبسي، وأسماء محي الدين عبدالسلام، ومرفت عبدالعزيز حسين حسين، وأم أحمد أحمد بلتاجي القرش، ومبروكة يوسف الحجر، وجملات بسيوني عبدالحميد، ومها زكى غازى موسى.











































