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نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال تطوير سينما موط بـ25 مليون جنيه

السبت، 27 أبريل 2019 07:43 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال تطوير سينما موط بـ25 مليون جنيه جانب من الجولة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقدت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، أعمال تطوير سينما موط بمركز الداخلة، والتى تتم بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، حيث ووجهت بسرعة الإنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد، بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور بيوت الثقافة بالقري والمناطق النائية وتجهيزها لتنظيم فعاليات ثقافة وفنية بالتزامن مع قرب الأجازة الصيفية.

كما تفقدت نائب المحافظ عددا من المتنزهات والحدائق العامة بمدينة موط، وذلك للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال الزوار من المواطنين إحتفالا بأعياد الربيع، وشددت على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للحدائق وتوفر معايير السلامة والأمان وخاصة بمناطق ألعاب الأطفال حفاظا على أرواحهم.

 


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