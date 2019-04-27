ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حأويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حأويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمإلى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2586 طن قمح فى حين غادر عدد 71 سيارة نقل محملة بـ 3376 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172370 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 43629 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 9109 طن يوريا و2025 طن ملح و9000 طن فوسفات و1450 طن علف بنجر.