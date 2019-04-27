video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 27 أبريل 2019 01:28 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حأويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حأويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمإلى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
 
 
وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة  قطاران بحمولة إجمالية 2586 طن قمح فى حين غادر عدد 71 سيارة نقل محملة بـ 3376 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172370 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 43629 طنا .
 
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 9109 طن يوريا و2025 طن ملح و9000 طن فوسفات و1450 طن علف بنجر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

ميناء دمياط




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة