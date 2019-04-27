موجز 6.. النقض تدرج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها حكم محكمة النقض بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أسدلت محكمة النقض أمس السبت الستار على طعون 20 متهما على قرار محكمة الجنايات إدراجهم على قوائم الإرهاب ، حيث قررت تأييد الإدراج لمدة 5 سنوات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية.

شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة حادثا مأساويا بإقدام 3 فتيات من أسرة واحدة على الانتحار أثر تناولهن أقراص حفظ الغلال السامة وذلك بعد تعرضهن لظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية مما دفعهن إلى التخلص من حياتهن بهذه الصورة.

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا اليوم السبت للتأكيد على تعليماتها السابقة بشأن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة فى استخدام هذه المكبرات.

لقى الطفل مروان مصطفى 5 سنوات مصرعه غرقا فى حمام السباحة الخاص بالاطفال باحدى بالفنادق أثناء ممارسته اللعب بجوار حمام السباحة فحينما وقع بالحمام غرق.

بعدما استعرضنا تاريخ سيطرة الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعى فى الحلقة السابقة، نسلط الضوء فى هذا الفيديو على تاريخ الصراع بين الجبهتين الأشهر داخل التنظيم، جبهة محمود عزت نائب المرشد، والأمين العام للتنظيم محمود حسين، والتى قادتنا للوصول إلى الوثائق التى سنكشف عنها لاحقا ونذكر أهم ما جاء فيها .

لم يكن فى مخيلة 4 سائحين بريطانيين من أهم وأشهر مصممى الأزياء، أن الرحلة التى قرروا أن يقوموا بها إلى أسوان، للترويج للسياحة المصرية، ستنتهى بهذا الشكل "المحبط"، بعدما تم ضبطتهم جمارك مطار أسوان بتهمة تهريب تمثال أثرى و17 قطعة فخارية أثرية مخبأة داخل صندوق خشبى قديم، اتضح بعد ذلك – وفق تقرير لجنة الخبراء والمختصين الأثريين- أن المضبوطات ما هى إلا قطع مستنسخة "مقلدة" تم شراؤها من إحدى البازارات خلال رحلتهم السياحية كهدايا تذكارية، وتتخذ نيابة أسوان قرارا بإخلاء سبيل 3 منهم ليغادروا مصر على متن طائرة خاصة، فيما أخلت سبيل السائح الرابع على ذمة التحقيقات.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 195 لسنة 2019، بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، كرئيس للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير، لمدة عام.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه نظراً لقيام إحدى شركات المقاولات بقطع كابل الكهرباء الرئيسى المغذى لمحطة مياه شمال حلوان، وقطع التيار الكهربائى عن المحطة عن المناطق التالية "حلوان – حدائق حلوان – عرب الوالدة – عزبة الوالدة – مساكن الضباط – منشية عين حلوان – عزبة زين – تقسيم النصر للسيارات – وبعض مناطق 15 مايو – المصانع الحربية – وادى حوف"، وسوف تتم عودة المياه فور عودة التيار الكهربائى لمحطة مياه شمال حلوان وتشغيلها.

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع مسؤولى 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرى ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء.

لا تزال أزمة القمامة المسبب الأول للأرق لدي المحافظين بكافة المحافظات، فهم يحاولون بشتي الطرق وكافة الوسائل الممكنة القضاء على هذه الظاهرة، والعمل على التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول بديلة من شأنها عودة الرونق الحضاري والمظهر الجمالي من جديد للشوارع، فعادة ما تكون القمامة أولى المشاكل التي يترتب عليها باقي المشاكل من صحة وروائح كريهة، وتعطيل المواصلات ببعض المناطق.

اعتقد القناص الأمريكى السابق فى العراق إيزايا جويل بيبلز الذى دهس حشدا من المواطنين بسيارته فى كاليفورنيا الأربعاء الماضى أن من دهسهم مسلمون، ويستحقون الدهس.

أعلن الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، حظر جماعة التوحيد وجماعة أخرى يشتبه فى مسئوليتهما عن التفجيرات التى شهدتها البلاد فى عيد الفصح، حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقع اشتباك بين لاعبى الأهلى والزمالك مواليد 1997 خلال مباراة القمة، التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، والتى انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلى، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

كشف عبد الحلم على، الهداف التاريخى للزمالك، عن العديد من الأمور الخاصة بإمكانية ترشحّه للانتخابات الزمالك، وتلقيه عرضاً لخوض انتخابات القلعة البيضاء خلال الدورة الماضية وغيرها من التفاصيل.