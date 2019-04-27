موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. نشاط مكثف للرئيس السيسى فى الصين

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعاعت الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها النشاط المكثف للرئيس السيسى فى الصين.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أكد محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، أن حقوق الإنسان والإرهاب مفهومان متضاضان، مضيفا أن الإرهاب ينتهك كل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في شموليتها.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 538 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10-9-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا للوقاية من الحوادث النيلية، بمناسبة احتفال شم النسيم.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية عبور مع شركة باكستان وشرق أفريقيا وأوروبا لربط الشبكات الدولية (PEACE) وشركة PCCW العالمية المقدم الرئيسي لخدمات الاتصالات في هونج كونج.

تفقد مدراء الأمن بكافة المحافظات محيط دور العبادة للتأكد من الانتشار الشرطي الجيد والتنبيه على اليقظة والتعامل بحسم مع اية محاولات للخروج عن القانون.