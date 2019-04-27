موانئ البحر الاحمر تدوال 44 الف طن المونيوم و506 شاحنة بضائع و32 سيارة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة (18) سفينة وتم تداول 44 الف طن المونيوم و(506) شاحنة بضائع و(32) سيارة حيث شملت حركة الواردات 44 الف طن الومنيوم و(169) شاحنة و(21) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (337) شاحنة بضائع و(11) سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمس سفن وهى ARK ROYAL،امانة،الحرية1،النوى اكسبريس،عزيز اكسبريس بينما تغادر السفينة وادى طيبة فيما غادر الميناء بالامس اربع سفن وهى امانة،الحرية1،الحرية2،النوى اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،ايلة ،بريدج .