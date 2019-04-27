video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر تدوال 44 الف طن المونيوم و506 شاحنة بضائع و32 سيارة

السبت، 27 أبريل 2019 12:15 م
موانئ البحر الاحمر تدوال 44 الف طن المونيوم و506 شاحنة بضائع و32 سيارة ميناء سفاجا -ارشيفيه
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة (18) سفينة وتم تداول 44 الف طن المونيوم و(506) شاحنة بضائع و(32) سيارة حيث شملت حركة الواردات 44 الف طن الومنيوم و(169) شاحنة و(21) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (337) شاحنة بضائع و(11) سيارة .
 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمس سفن وهى ARK ROYAL،امانة،الحرية1،النوى اكسبريس،عزيز اكسبريس بينما تغادر السفينة وادى طيبة فيما غادر الميناء بالامس اربع سفن وهى امانة،الحرية1،الحرية2،النوى اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،ايلة ،بريدج .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق موانى السويس لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

اخبار الموانئ




لا تفوتك
"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة