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منفذ حادث دهس كاليفورنيا: كنت أعتقد أنهم مسلمون

السبت، 27 أبريل 2019 01:30 م
منفذ حادث دهس كاليفورنيا: كنت أعتقد أنهم مسلمون حادث الدهس فى أمريكا
كتب أحمد علوى
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اعتقد القناص الأمريكى السابق فى العراق إيزايا جويل بيبلز الذى دهس حشدا من المواطنين بسيارته فى كاليفورنيا الأربعاء الماضى أن من دهسهم مسلمون، ويستحقون الدهس.

ووقا لقناة روسيا اليوم قالت شرطة كاليفورنيا إن إدارة الأمن العام تلقت أدلة تؤكد دافع الفعل الإجرامى للحادث، واختيار الضحايا على أساس عرقهم وإيمانهم واعتقد الجانى أنهم مسلمون.

وقال الشرطى فان نجو، خلال مؤتمر صحفى، هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم ولقناعته بأنهم مسلمون، فيما لم ترد أى تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم، لكن بينهم ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.

وارتكب بيبلز البالغ 34 عاما جرم الدهس عمدا بسيارته، حيث صدم حشدا من المارة فى مدينة سانيفال بوادى السيليكون الأربعاء الماضى، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص نقل ستة منهم إلى المستشفى بمن فيهم طفلة فى سن الـ13 بحالة حرجة.


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