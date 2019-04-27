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مقتدى الصدر: يجب ألا يزج العراق فى أتون الصراع الإقليمية والدولية

السبت، 27 أبريل 2019 09:01 م
مقتدى الصدر: يجب ألا يزج العراق فى أتون الصراع الإقليمية والدولية مقتدى الصدر زعيم "التيار الصدرى"
بغداد /أ ش أ/
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شدد زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، على ضرورة ألا يزج العراق فى أتون الصراعات الإقليمية والدولية الدائرة حاليا وخصوصا بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأعرب الصدر فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، عن قلقه من "تزايد" ما وصفها بـ"التدخلات" فى الشأن العراقي.

وقال الصدر: "قلقى يتزايد يوما بعد يوم وأنا أرى التدخلات فى الشأن العراقى من كلا الطرفين تتعمق، وهناك من يعين على ذلك ويستعين، وفى نفس الوقت الذى أريد فيه مصلحة بلدى وشعبى بأن يبقى مستقلا بعيدا عن تدخلات الجميع، إلا إننى أريد أن أحافظ على علاقة طيبة مع الجارة إيران بحيث لا تكون أرضى العراق منطلقا للاعتداء عليها، ولا أن تكون سياستها سببا فى الإضرار بالعراق وشبعه"، مقترحا 10 بنود قال إنها تمثل حلولا للخروج من عنق هذه المشكلة، بحسب وصفه.

ورأى أن "العراق بحاجة إلى الدعم فهو المتضرر الأكبر من الإرهاب والمدافع الأعظم عن العالم أجمع فى مواجهة أعتى الإرهابيين وأقذرهم".

 


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