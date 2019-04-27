مصر تنشئ أكبر مدينة مستدامة فى الشرق الأوسط بتكلفة أولية 2.4 مليار جنيه

كشف الدكتور أحمد حسن، الخبير المتخصص فى إنشاء المدن المستدامة أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لإقامة أول مدينة عمرانية مستدامة "الإيكو سيتى" فى مصر تبلغ حوالى 2.4 مليار جنيه، تقع فى منطقة الساحل الشمالى.

وأوضح حسن، أن المشروع يعتمد على إقامة وحدات سكنية تتوافق وكل المتطلبات البيئة المعتمدة عالميا، وتعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام أورجانيك.

وأكد، حسن، بأن مشروع التنمية المستدامة، عبارة عن مجتمع يجمع بين السكن والإقامة، والخدمات السياحية الصحية، والتعليمية والطبيه والترفيهية المتطورة، والاستثمار الرياضى، وبعوائد استثمار أعلى من المعدلات الموجودة نظرا لاإنخفاض تكاليف الاستهلاك، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة يجب أن تمثل الرؤية المستقبلية لرواد التعمير فى مصر والشرق الأوسط، خروجا من نمط البناء التقليدى، لإقامة مدن صديقة للبيئة وغير مستنزفة لمواردها.