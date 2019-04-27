وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الحادثة الأولى أسفرت عن مصرع 6 أشخاص على الأقل عندما اصطدمت سياراتهم ببعضها البعض بمنطقة "موربي" الواقعة بالولاية، وتم نقل جثامين الضحايا على الفور إلى المستشفى.

وأضافت الشبكة أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، كما أصيب 16 آخرون إثر اصطدام حافلتهم بأخرى في منطقة "بالرامبور"، فيما أفادت الشرطة بأن سائق الحافلة كان مخمورا.

يذكر أن الهند عادة ما تشهد حوادث السير، بسبب رداءة البنية التحتية للطرق بها.