مدير مرفق إسعاف بنى سويف: 47 سيارة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور إسلام عساف مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، الدفع بسبعة وأربعون سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وعيد الربيع.

وأضاف الدكتور إسلام عساف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن مرفق بنى سويف وضع خطة لتأمين دور العبادة والحدائق والمتنزهات العامة من خلال تمركز ثابت لـ 17 سيارة إسعاف فى محيط الكنائس و 30 سيارة إسعاف أخرى لأماكن تجمع المواطنين فى الحدائق والمتنزهات والميادين العامة خلال احتفالات عيد الربيع .

وأشار الدكتور إسلام عساف إلى أن مرفق بنى سويف يمتلك 75 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة وبأحدث الأجهزة من التنفس الصناعي وأجهزة إزالة الرجفان المتطورة المستخدمة في حالات توقف القلب.

وقال الدكتور إسلام عساف أن هناك تنسيق كامل بين مرفق إسعاف بنى سويف والأجهزة الأمنية والتنفيذية وغرفة طوارئ مديرية الصحة وغرفة أزمات المحافظة على مدار الساعة، مشيرا إلى إلغاء كافة الإجازات خلال احتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع.