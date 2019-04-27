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محمد فودة مهنئا بعيد القيامة: تتلاشى بيننا الفوارق ويتحقق شعار "الكل فى واحد"

السبت، 27 أبريل 2019 09:45 م
محمد فودة مهنئا بعيد القيامة: تتلاشى بيننا الفوارق ويتحقق شعار "الكل فى واحد" الإعلامى محمد فودة
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قدم الإعلامى محمد فودة التهنئة للشعب المصرى، مسلمين وأقباط، بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.
 
وقال فودة، مع نسمات أعياد الربيع التى تهب علينا هذه الأيام وتعطر حياتنا، فإننا نحتفل جميعاً غدا "مسلمون ومسيحيون" بعيد القيامة المجيد، الذى اعتدنا فيه على أن تتلاشى بيننا الفوارق وتذوب بداخلنا المعتقدات الدينية ويتحقق على أرض الواقع شعار "الكل فى واحد"، حيث يتجرد الجميع من كل الأشياء إلا شىء واحد يظل يعيش بداخلنا ويربطنا معاً "مسلمون وأقباط" وهو حب الوطن وعشق تراب المحروسة وإعلاء شأن المصلحة العامة.
 
وأضاف فودة: لذا فإننى على المستوى الشخصى وكما اعتدت دائماً أنتهز هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً والغالية على قلوب كل المصريين وأبعث بتهنئة نابعة من القلب إلى الأخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد، فهم بالنسبة لى يمثلون شركاء الوطن الذين يضربون دائماً القدوة والمثل فى الحب والإخلاص والتسامح.
 
وشدد فودة: "ليتنا نتخذ من احتفالنا جميعاً بعيد القيامة المجيد مناسبة لأن نحيي بداخلنا تلك القيم النبيلة التى كنا قد اعتدنا عليها، وللأسف الشديد، اختفى بعضها وسط انشغالنا بضغوط الحياة"، مضيفا: "ليتنا أيضا نتخذ من هذه الأيام الطيبة والمباركة التى نعيشها الآن بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لإحياء معانى المحبة بداخلنا وأن نكون حريصون كل الحرص على وحدتنا وتماسكنا ، فمجتمعنا يمر الآن بمنعطف حقيقى ويحتاج إلى تكاتف الجميع مسلمون وأقباط، تحت قيادة الزعيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

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