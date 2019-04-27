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محكمة النقض تؤيد إدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب

السبت، 27 أبريل 2019 12:10 م
محكمة النقض تؤيد إدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض اليوم، برفض طعن 20 متهمًا، بينهم 4 سيدات بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية وتأييد القرار.

صدر الحكم برئاسة فرحان بطران، وعضوية كل من المستشارين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وأحمد أمين وهشام الجندى، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح.

كانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

 


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