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محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى منع السلفيين من الخطابة لانتفاء القرار الإدارى

السبت، 27 أبريل 2019 09:57 م
محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى منع السلفيين من الخطابة لانتفاء القرار الإدارى مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية، المقامة من المحامي سمير صبري، ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وطالب فيها بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر، لانتفاء القرار الإدارى.

وقال صبري في دعواه: "تزايدت أعداد السفليين الذين يعتلون المنابر خاصة في القرى والأقاليم، وذلك لتوظيف المساجد لمكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية، إذ كانت الزوايا وبعض المساجد الصغيرة وسيلة للكسب المادي وجمع المال خارج إطار القانون، فضلا عن عدم وجود أي تصاريح صادرة لهم من وزارة الأوقاف لاعتلاء المنابر".

وتابع المحامي في دعواه: "على ضوء ذلك نادت اللجنة الدينية في مجلس النواب، بضرورة منع دعاة الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر، خاصة في القرى والأقاليم، مؤكدين أن وزارة الأوقاف تؤدي دورا كبيرا في محاربتهم".

 

 


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