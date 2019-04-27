محافظ كفر الشيخ: إدراج تطوير مستشفى الحامول فى الخطة الاستثمارية للعام المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قراراً بتشكيل لجنة للتظلمات من القرارات الادارية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة، برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، كبير باحثيين بالشئون القانونية، ممثل نقابة المعلمين بالمديرية، وبأمانة سر أمجد أحمد على " كاتب ثالث بديوان مديرية التربية والتعليم.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على طلب مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ بإعادة تشكيل لجنة التظلمات من تقارير كفاية الأداء، على أن تكون برئاسة مدير عام الطب الوقائي، وعضوية مدير عام الصحة العامة والمجازر، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ورئيس شئون العاملين، على أن تتولى أعمال الأمانة الفنية للجنة صباح عبدالله ابراهيم كاتب دون أن يكون لها صوتاً معدوداً، ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم الي السلطة المختصة، ويكون تظلم باقي الموظفين الي لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة ان وجدت ويبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.

وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على ادراج تطوير مستشفى الحامول المركزي في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، لتتضمن أعمال التطوير الشامل زيادة عدد الآسرة بالمستشفي من 67سريراً الي 100سريراً، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة طبقاً للإحتياج.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً رقم 6865 لسنة 2019، بقبول تبرع المواطن "محمود السيد إبراهيم عثمان" بمساحة أربعة قيراط الواقعة بحوض داير الناحية نمرة 6 زمام جمعية الورق بناحية الورق بمركز سيدى سالم، وذلك لإقامة محطة صرف صحى عليها، وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامان من تاريخة يعتبر القرار كأن لم يكن.

كما أصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 6864 لسنة 2019، بتشكيل لجنة، برئاسة مدير عام مديرية الطرق بكفرالشيخ، وعضوية نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، ومدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومدير مكتب المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومندوب قطاع الإنتاج بكفرالشيخ، ومندوب من الري والكهرباء والغاز وشركة المياه بكفرالشيخ، على أن تختص اللجنة بمعاينة الطرق المقترحة والمفاضلة بين تنفيذها وبين تنفيذ الطريق المزمع تنفيذه "كفرالشيخ، دسوق، الطواحنية، ميت الديبه"، والتأكيد على عدم وجود معوقات بالطرق المقترحة، مؤكداً على إزالة المعوقات وتحسين الخدمات.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، ايقاف "م.ح.ج" الموظف بالشئون القانونية بالوحدة المحلية بدسوق عن العمل لصالح التحقيق، وذلك لقيامه بالتهجم بالضرب والسب والقذف علي مدير عام الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق امام زملائه، وتم تحرير محضرفى شرطة دسوق بالواقعة.

كلف محافظ كفرالشيخ، الشئون القانونية بالمحافظة بمتابعة اجراءات إيقاف "مصطفى حمدى جمعة" عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه.

كما أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،4 موظفين بمديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ للتحقيق لغيابهم عن العمل وعدم التقدم بإجازات عن هذا الغياب، مكلفاً مدير عام الطب البيطرى بتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.