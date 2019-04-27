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محافظ المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى

السبت، 27 أبريل 2019 07:56 م
محافظ المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى
المنوفية _محمد فتحى
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تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم السبت، الخدمات الأمنية على محيط الكنائس بشبين الكوم للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ورافقه اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية .
محافظ المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى (1)
 
ووجه محافظ المنوفية القوات الأمنية باليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة، كما طالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وقوة على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة حقوق الإنسان .
محافظ المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى (2)
 
وأكد محافظ المنوفية على أهمية التواجد الأمنى بمحيط الكنائس وتكثيف الحملات الأمنية على الطرق وانتشار قوات التدخل السريع بالشوارع والميادين العامة والمؤدية إلى الكنائس والمتنزهات العامة لتأمين الاحتفالات .
 
محافظ المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى (3)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى (4)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى (5)

 


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