محافظ القليوبية ووكيل التعليم يفتتحان المعرض الختامي للأنشطة التربوية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ترافقه الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، و يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور اشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس امناء التعليم بالمحافظة، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن، فعاليات المعرض الختامي للأنشطة التربوية.

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه منتجات المعرض الذي يضم 12 جناحا لمنتجات التوجيهات الفنية المختلفة والتعليم الفني بتخصصاته المختلفة.

حيث تفقد جناح معروضات الابتكارات والاختراعات والتي يشارك فيها المركز الاستكشافي للعلوم ونادي العلوم وإدارة الموهوبين ومنتجات التربية الخاصة للطلاب من ذوي الاعاقات السمعية والبصرية والفكرية ومنتجات مشروعات المدرسة المنتجة والمكتبات والتربية النفسية ورياض الأطفال والصحافة والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والتعليم الفني بتخصصاته المختلفة الزراعية والصناعية.

واستمع المحافظ لشرح من طه عجلان حول المنتجات المعروضة في المعرض حيث قال وكيل وزارة التربية والتعليم ان المعرض الختامي للأنشطة التربوية يمثل نتاج ابداعات معارض أنشطة الادارات التعليمية الأثني عشر والتي تم تقييمها وانتقاء افضل اعمال وابداعات الطلاب.

وأشار، الي ان الأنشطة التربوية تمثل احدي ركائز العملية التعليمية والتربوية وترتقي بالفكر الطلابي وتمثل إحدى آليات مواجهة الأفكار الغير إيجابية وتعزيز الافكار والرؤي الإبداعية التي تنعكس علي الوطن.

واضاف عجلان في كلمته خلال العروض الرياضية للنعرض ان المعرض الختامي للانشطة التربوية يتواكب مع الانجاز التاريخي لشعب مصر العظيم الذي ضرب أروع المثل للعالم في خروجه للاستفتاء علي التعديلات الدستورية ويتواكب مع قدوم شهر رمضان المبارك وهو بمثابة رسالة ايجابية للمجتمع ليري ويشاهد انجازات ابنائه من الطلاب وتتويجا لجهود المعلمين في شتي المجالات.

من جانبه قال الدكتور أشرف سرج المشرف العام علي المعرض ان المعرض يضم مشروعات نادي العلوم والموهوبين والمركز الاستكشافي للعلوم ومشاريع المدرسة المنتجة والمشاريع التي تمثل نتاج بروتوكول التعاون مع شباب جمعيتي ومنتجات اهلا رمضان وتدوير المخلفات وزراعة اسطح المدارس وانتاج المشروم ومعارض منتجات رياض الأطفال وغيرها التي تمثل نتاجا لابداع الطلاب والمعلمين والموجهين العموم والموجهون الأوائل بالادارات التعليمية المختلفة.

واشار المهندس الصادق السيد ان اجنحة التعليم الفني في المعرض تضم جناح الملابس الجاهزة ومنتجات نجارة الأثاث والميكانيكا والالكترونيات والمنتجات الزراعية التي تضم الحاصلات الزراعية والبساتين والنحل والزينة والالبان بمنتجاتها التي تمثل حصاد مجهود طلابي وابداع معلمي التعليم الفني.

وعقب المعرض تابع المحافظ العروض الرياضية التي اشرف عليها توجيه عام التربية الرياضية والتي تضمنت عروض ادارات الخانكة والخصوص لرياض الأطفال والفنون الشعبية لإدارة الخانكة وعرض مدرسة الشهيد صبري البيجاوي بإدارة قها والحاصل علي المركز الأول للعروض الرياضية علي مستوي الجمهورية.