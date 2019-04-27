محافظ القاهرة من الكنيسة الإنجيلية: مصر أرض السلام والأمان وكلنا شعب واحد

كتب محمود راغب

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التهنئة للشعب المصرى وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وأكد محافظ القاهرة، فى تصريحات له، خلال تقديمه التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، قائلا:"الشعب المصرى كلنا واحد نرسل للعالم رسالة سلام خلال هذه الأيام فمصر أرض السلام والأمان وكلنا شعب واحد".





وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، فى تمام الساعة السادسة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.





وسيرأس القداس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعى الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمي ناير ناجى.





ويشارك بالحضور، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة و القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصرى.



