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محافظ القاهرة: شارع جديد يربط طريق النصر و"يوسف عباس" استعدادًا لأمم أفريقيا

السبت، 27 أبريل 2019 12:45 م
محافظ القاهرة: شارع جديد يربط طريق النصر و"يوسف عباس" استعدادًا لأمم أفريقيا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير محيط إستاد القاهرة، والتى تقوم بها المحافظة استعدادًا لاستقبال كأس الأمم الأفريقية .

وأكد عبد العال، أن العمل يجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال إعادة رصف وأرصفة وزراعة أشجار ونخيل وإقامة أحواض زهور جديدة وترميم المقامة فعلياَ، كذلك رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى مع إعادة طلاء أعمدة الإنارة والتأكد من عملها بكفاءة، بالإضافة الى سرعة الانتهاء من طلاء واجهات العقارات المطلة على إستاد القاهرة من جهة مسجد آل رشدان .

وأشار عبد العال، بأنه تم إنشاء شارع جديد يربط بين طريق النصر وشارع يوسف عباس جارى العمل به، وبلغت نسبة العمل للانتهاء منه أكثر من 75% ويساهم فى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة، موجها بضرورة مراعاة إنشاء شبكة بالوعات أمطار بكافة الطرق الجارى إعادة رصفها، كذلك توصيل شبكة مياه لرش المسطحات الخضراء .

وأضاف عبد العال، أنه تم الانتهاء من إضافة 6 دورات مياه نموذجية لخدمة رواد المنطقة بمحيط إستاد القاهرة ذات طابع جمالى، وتضم وحدتان للرجال والنساء بالإضافة الى منفذ لبيع المشروبات السريعة، وقد تم اختيار مواقعها بما يتناسب مع حجم الوحدة وبما لا يسبب أى معوقات مرورية أو بيئية بالإضافة الى قرب مصادر للمياه والصرف الصحى والكهرباء لتشغيلها .

ولفت محافظ القاهرة إلى اختيار موقع مناسب لإقامة معرض مؤقت خلال الدورة لبيع المنتجات الحرفية واليدوية الذاتية والتذكارات السياحية للجماهير خلال إقامة مباريات البطولة .

رافق المحافظ ف جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس هانى شنيشن مدير مديرية الإسكان والمهندس اشرف حلمى مدير مديرية الطرق، واللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة .

 
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