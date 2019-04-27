محافظ الدقهلية: متابعة الأسواق والرقابة الصحية والتموينية على المنتجات استعدادا لشم النسيم

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن الأسواق بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة أنهت استعداداتها للاحتفال مع المواطنين بأعياد شم النسيم وأن عددا من الإجراءات تم اتخاذها لمتابعة الأسواق والرقابة الصحية والتموينية على المنتجات الموجودة بها .

وأضاف شاروبيم فى بيان أن حملات المتابعة والرقابة تتم بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين، التى قامت بالمرور على محلات الأسماك المدخنة والطازجة والمجمدة ومحلات بيع الفسيخ والسردين للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى .

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وطالب المواطنين بضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المعروضات والإبلاغ فورا عن أية مخالفات قد يرتكبها بعض التجار.

من جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم رفع درجة الاستعداد فى جميع الإدارات وعمل غرفة عمليات بمديرية التموين للمتابعة المستمرة لمواجهة أية مخالفات بالتنسيق والتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى .