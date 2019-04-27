محافظ أسيوط: ضبط طن و500 ألف كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أسيوط هيثم البدري

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن أسواق مراكز ومدن المحافظة شهدت حملات تموينية مكثفة لضبط السلع منتهية الصلاحية والأسماك المملحة غير الصلاحة للاستخدام الآدمي قبيل الاحتفال بشم النسيم مشددا على تكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحلات الأسماك المملحة والمدخنة بشكل يومي بالتزامن مع أعياد الربيع "شم النسيم" وضبط أى مخالفات تضر بصحة المواطنين.

وقال محافظ أسيوط إنه تم ضبط ما يقرب من طن ونصف أسماك مملحة ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعهم للمواطنين وذلك خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع والأنواع المختلفة من الأسماك المملحة خلال فترة الاحتفال بعيد شم النسيم لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم شن عدة حملات تفتيشية مكبرة خلال اسبوع بالتنسيق مع مديريتي الصحة والبيطري وبالاشتراك مع مباحث التموين لمتابعة المعروض من المنتجات الغذائية بالأسواق والمحلات العامة وخاصة محال بيع الأسماك المملحة والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل عيد شم النسيم تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وتم ضبط 1473 كجم أسماك مملحة و9 كجم لحمة وكبده و10 كجم بانية و15 كجم بط غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل وزارة التموين إنه تم ضبط 448 مخالفة متنوعة خلال الحملات التفتيشية منها 420 مخالفة ما بين (نقص وزن – مواصفات – تهريب – تجميع دقيق .. إلخ) بالإضافة إلى تجميع 25 زجاجة زيت تموين بدون وجه حق وضبط 20 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة و80 كجم سكر حر غش تجاري ناقص الوزن بمقدار 30 جم/كجم وإجمالي تجميع 552 بطاقة ذكية كما تم تحرير 28 محضر في مجال البوتاجاز والمواد البرتولية منها إجمالي تصرف في عدد 50 إسطانة بوتاجاز.