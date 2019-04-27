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محافظ أسوان: 10% تخفيضا فى أسعار الأسماك بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان

السبت، 27 أبريل 2019 10:10 م
محافظ أسوان: 10% تخفيضا فى أسعار الأسماك بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان
أسوان - ندى سليم - عبد الله صلاح
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أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه تمكن من خفض أسعار الأسماك المطروحة فى معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، بنسبة 10%، وذلك لتخفيف العبء على المواطن البسيط خاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم.

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (1)

وأشار محافظ أسوان، خلال افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان اليوم السبت، إلى أنه تم افتتاح سلسلة من معارض سوبر ماركت أهلا رمضان تصل إلى 5 فروع فى عدة مراكز بنطاق المحافظة وهى مدينة أسوان، كوم أمبو، نصر النوبة، دراو، إدفو، موضحا أن هذه المنافذ تستهدف خدمة المواطن البسيط وطرح مختلف المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكدا أنه تم طرح اللحم البلدى بسعر 80 جنيها بتخفيض يصل إلى 5 جنيهات مقارنة بالمنافذ الخارجية.

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (2)

وتابع إبراهيم أنه سيتم استمرار منافذ اللحوم بهذه الأسعار طوال السنة لخدمة المواطنين ومكافحة الغلاء وجشع التجار، وبلغت أسعار الرنجة فى معرض سوبر ماركت أهلا رمضان نحو 28 جنيها بدلا من 32، والبلطى 44 جنيها بدلا من 50 للنصف كيلو، وأسماك الفيليه 88 جنيها بدلا من 95 جنيها.

 
معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (3)
 

 

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (4)
 

 

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (5)
 

 

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (6)
 

 

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (7)
 

 

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (8)
 

 

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (9)
 

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