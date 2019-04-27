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متحدث الرئاسة لـ"اليوم السابع": السيسى يلتقى رئيس وزراء إيطاليا فى بكين

السبت، 27 أبريل 2019 05:30 ص
متحدث الرئاسة لـ"اليوم السابع": السيسى يلتقى رئيس وزراء إيطاليا فى بكين الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع"، إن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، يتضمن لقاءً مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

 

ومن المتوقع أن تشهد المباحثات - التى ستعقد فى مقر إقامة الرئيس السيسى فى بكين - تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا فى عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

وتأتى زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى تشى جين بينج لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.


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