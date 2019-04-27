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ماكرون يتعهد بخفض الضرائب ويدعوا مواطنى بلاده للعمل أكثر

السبت، 27 أبريل 2019 04:29 م
ماكرون يتعهد بخفض الضرائب ويدعوا مواطنى بلاده للعمل أكثر ماكرون
كتب : أحمد علوى
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تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب ولكنه أكد أن على مواطنى بلاده العمل أكثر، وكان ماكرون يوجه رساله إلى محتجى السترات الصفراء التى تقيم احتجاجات مستمرة منذ شهور وشكلت تهديدا لسلطته.
 

وقال ماكرون إنه يريد خفضا "كبيرا" فى ضريبة الدخل، ويتم تمويله من خلال سد الثغرات وتقليص الإنفاق الحكومى لكن على الفرنسيين أيضا أن يعملوا أكثر، وفقا له.

وأضاف فى مؤتمر صحفى "سألت نفسى هل علينا أن نوقف كل شيء فعلناه خلال العامين الماضيين؟ هل سلكنا منعطفا خاطئا؟ أعتقد العكس تماما".

وتمثلت أكبر إجراءات ماكرون لاحتواء ازمة الستارت الصفراء فى التعهد باصلاح عدد من الموضوعات المهمة مثل الضرائب والقدرة الشرائية والديمقراطية والعمل العام وإصلاح الإدارات الحكومية والتعليم والعمل والتقاعد.

 

وحاول ماكرون تقديم فهمه لأسباب الأزمة والمتمثلة في عدد من المشاعر السلبية التي اجتاحت المجتمع الفرنسي مثل: الشعور بالظلم الاجتماعي وعدم المساواة، شعور المواطنين بالتهميش وتجاهل الإدارات والمصالح الحكومية لآمالهم وتطلعاتهم ومشاكلهم، والشعور بعدم الثقة بين النخبة.

 

وخطاب ماكرون جاء نتاج ثلاثة أشهر من النقاشات على مستوى البلاد، وطرح الرئيس الفرنسى خلالها قضايا مثل الضرائب والديمقراطية فى الداخل وقضايا أخرى مع رؤساء بلديات وطلبة وعمال.

 

 


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