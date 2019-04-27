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كوريا الشمالية تحذر من عودة شبح الحرب بسبب "ضغوط" أمريكية على سول

السبت، 27 أبريل 2019 10:22 م
كوريا الشمالية تحذر من عودة شبح الحرب بسبب "ضغوط" أمريكية على سول كيم كونج أون زعيم كوريا الشمالية
سول /أ ش أ/
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حذرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، من عودة "المخاطر المتزايدة للحرب" فى شبه الجزيرة الكورية جراء ما قالت إنها ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية لتحديد علاقاتها بجارتها الشمالية ، داعية سول إلى تجاهل "الضغوط" الأمريكية، والمضى قدما فى التعاون مع بيونج يانج.

وتزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الأولى للقمة التاريخية بين زعيمى الكوريتين ، قالت "لجنة التوحيد السلمى للبلاد" المعنية بالعلاقات مع الجنوب الكورى ، فى بيان ، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا بشكل واضح على كوريا الجنوبية، وتطالبها بألا تتخطى علاقاتها مع بيونج يانج علاقات واشنطن معها.

وأشارت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الى أن بيان "لجنة التوحيد السلمى للبلاد" يأتى وسط مخاوف بشأن مصير مفاوضات محادثات نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية، لافتة إلى أن بيونج يانج لم تستجب لدعوة سول لها للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بذكرى القمة الأولى بين زعيمى الكوريتين، اليوم ، فى قرية بانمونجون الحدودية فى المنطقة المنزوعة السلاح التى تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف بيان اللجنة إن الحكومة الأمريكية تحاول دفع العلاقات بين الكوريتين نحو التبعية لسياستها فى فرض العقوبات ، وإنه يجرى حاليا اختلاق وضع أمنى خطير قد يقود إلى ردة إلى الماضى حينما كانت كارثة على وشك الوقوع فى ظل المخاطر المتزايدة من الحرب" ، داعية سول إلى اتخاذ "تدابير أكثر نشاطا" لتحقيق تطوير مستدام للعلاقات بين البلدين والوصول الى وحدة سلمية بينهما.


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سول




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