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"كليكس إيجبت" تطلق الإصدار الجديد لتطبيق زاجل الإخبارى.. فيديو

السبت، 27 أبريل 2019 04:58 م
"كليكس إيجبت" تطلق الإصدار الجديد لتطبيق زاجل الإخبارى.. فيديو تطبيق زاجل
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أطلقت شركة "كليكس إيجبت" المتخصصة فى مجالات النظم والمعلومات، النسخة الأحدث من تطبيق زاجل الإخبارى، عبر الهواتف الذكية، الذى يتيح إمكانية متابعة الأخبار لحظة بلحظة.
 
يأتى الإصدار الجديد لتطبيق زاجل الإلكترونى، مدعومًا باللغتين العربية والإنجليزية، مما يسمح للمستخدم بتصفح التطبيق حسب اللغة التى اختارها من الإعدادت، كما أضيف إلى التطبيق وضع Night mode (القراءة الليلية)، والتى تقلل من تأثير اللون الأزرق المجهد للعين على المدى الطويل.
 
زاجل الإخبارى (1)
 
التحديث الجديد يوفر للمستخدم ميزة التنقل بين الأخبار بسهولة؛ وذلك عبر تحريك صفحة الخبر يمينًا أو يسارًا، بحيث يظهر خبر جديد مع كل حركة، كما تم تطوير صفحة إعدادت اختيار ومتابعة المصادر الصحفية بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى الأقسام التي يرغب في متابعتها داخل كل مصدر، كذلك اختيار المصادر المفضلة.
 
زاجل الإخبارى (2)
 
يدعم التحديث الجديد الاحتفاظ بسجل تصفح المستخدم، كذلك تحسين محرك البحث الخاص بالتطبيق، الذي يحتفظ بالإدخالات الفردية لكل مستخدم، فضلًا عن تخصيص أماكن للمساحات الإعلانية، كما يسعى التطبيق أيضًا إلى توفر خاصية الترشيحات والمختارات للأخبار العاجلة والتقارير الصحفية المميزة.
 
زاجل الإخبارى (3)
 
يهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على رصد، وتغطية، وتحديث كل الأخبار الجارية، ووصولها لك عبر الهاتف الذكى فور نشرها على المنصات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف المصرية والعربية.
 
زاجل الإخبارى (4)
 
تستطيع بسهولة تنزيل تطبيق زاجل على الهاتف الذكي بنظامي IOS، Android، للحصول على الأخبار الأكثر أهمية على مدار 24 ساعة، ففي مكان واحد يقدم لك «زاجل» كل الجديد في السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والترفيه، والتكنولوجيا، وأخبار العالم.
 
لتحميل تطبيق Zagel لـ Android مـــن هـــنــا http://cutt.us/R6tTX
 
لتحميل تطبيق Zagel لـ IOS مــن هــنــا  http://cutt.us/8Oq5j
 
 

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