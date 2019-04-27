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قيادات جامعة المنوفية يزورون مطرانية كرسى للتهنئة بعيد القيامة

السبت، 27 أبريل 2019 11:54 ص
قيادات جامعة المنوفية يزورون مطرانية كرسى للتهنئة بعيد القيامة جانب من تقديم التهنئة
كتب فريق المحافظات
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زار الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة مطرانية كرسى محافظة المنوفية لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين أسقف كرسى المنوفية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجه رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا وللأخوة الأقباط بأعيادهم، متمنيا الخير واستمرار الحب والتآخى بين جميع أطياف الشعب المصرى الذى تربطه أواصر الأخوة والمودة، مؤكدا أن الشعب المصرى في رباط إلى يوم الدين.

ودار الحديث بين قيادات الجامعة والأنبا عن الأحداث التى شهدتها البلاد منذ أيام، ومشاركة المصريين بجميع أطيافهم فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، وهذا عهد المصريين دائما على مر التاريخ فهم نسيج واحد يضمهم وطن واحد قائم على أساس الوحدة والمواطنة.

كما حضر اللقاء المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمحاسب خالد عجور مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

 

 

 


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