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قوات الجيش العراقى تقتل انتحاريا جنوب الموصل

السبت، 27 أبريل 2019 07:00 ص
قوات الجيش العراقى تقتل انتحاريا جنوب الموصل عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، الجمعة، عن احباط هجوما انتحاريا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة العبور جنوب الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الهيئة فى بيان قوله إن "انتحاريا ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى حاول مساء الجمعة ، التسلل إلى منطقة العبور جنوب الموصل قبل أن تقوم قوة خاصة من عمليات الحشد الشعبى فى نينوى بنصب كمين له وقتله".

وأضافت أن "القوة الخاصة من الحشد الشعبى اشتبكت مع قوة "داعشية" اخرى عقب مقتل الانتحاري"، لافتة إلى أن "الجهد الاستخبارى للحشد الشعبى لعب دورا كبيرا فى احباط الهجوم الانتحارى الذى كان يستهدف أهالى المنطقة".

 


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