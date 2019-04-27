قطع المياه عن 11 منطقة فى القاهرة بسبب انقطاع الكهرباء

كتب محمود أحمد عطا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه نظراً لقيام إحدى شركات المقاولات بقطع كابل الكهرباء الرئيسى المغذى لمحطة مياه شمال حلوان، وقطع التيار الكهربائى عن المحطة عن المناطق التالية "حلوان – حدائق حلوان – عرب الوالدة – عزبة الوالدة – مساكن الضباط – منشية عين حلوان – عزبة زين – تقسيم النصر للسيارات – وبعض مناطق 15 مايو – المصانع الحربية – وادى حوف"، وسوف تتم عودة المياه فور عودة التيار الكهربائى لمحطة مياه شمال حلوان وتشغيلها.



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