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فيديو معلوماتى.. تعرف على قطار المفاجآت فى شم النسيم × 8 معلومات

السبت، 27 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. تعرف على قطار المفاجآت فى شم النسيم × 8 معلومات
كتب ــ رضا حبيشى
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قررت السكة الحديد تشغيل قطار المفاجآت بمناسبة شم النسيم هذا العام، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات، تفاصيل القطار ومواعيد قيامه وأسعار التذاكر.

 

1ـ قطار المفاجآت يعمل سنويا من القاهرة للإسكندرية والعكس.

2ـ يبدأ عمله الاثنين المقبل 29 أبريل.

3ـ القطار  يتكون من 10 عربات درجة ثانية مميزة.

4ـ أسعار تذاكر السفر موحدة خلال رحلتى الذهاب والعودة وقيمتها 15 جنيهًا للفرد و10 جنيهات للأطفال

5ـ لا يجوز السفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر

6ـ التذكرة المباعة لا ترد حال عدم استعمالها

7ـ كل من يخالف هذه التعليمات يتم تحصيل أجرة السفر كاملة والغرامات المقررة.

8ـ ينطلق القطار من محطة مصر برمسيس الساعة 5:45 صباحا إلى الإسكندرية على أن يعود مساء نفس اليوم طبقًا لجداول التشغيل.

 


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اليوم السابع بلس




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