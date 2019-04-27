فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة منتدى الحزام والطريق، المنعقدة حاليا فى بكين بمشاركة زعماء وقادة عدد كبير من الدول.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته أمام قمة الحزام والطريق، أن أهداف مبادرة الحزام والطريق تتسق مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجستى، يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما فى المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.