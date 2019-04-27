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فيديو.. الكاتدرائية تبدأ ترتيل ألحان القيامة.. والمسلمون أول الحاضرين

السبت، 27 أبريل 2019 08:26 م
فيديو.. الكاتدرائية تبدأ ترتيل ألحان القيامة.. والمسلمون أول الحاضرين جانب من الاحتفالات
سارة علام - وائل ربيعى - إبراهيم سعيد
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شاركت مجموعة من السيدات المسلمات، فى قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية، حيث لفتن الأنظار بحجابهن الإسلامى وسط شعب الكنيسة الذى يتوافد على الكاتدرائية لحضور قداس القيامة الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بعد قليل.

وبدأ معلم الكاتدرائية المرتل إبراهيم عياد فى ترتيل ألحان القيامة بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية قبل 80 دقيقة من بدء صلوات قداس عيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا مساء اليوم صلوات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور شخصيات عامة ومندوب عن الرئاسة والوزراء ورجال الدولة.


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البابا تواضروس

قداس عيد القيامة

مسلمون يحضرون قداس القيامة

الكاتدرائيس المرقسية




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