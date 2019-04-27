فيديو.. أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة (الحلقة الثالثة)

بعدما رصدنا تاريخ الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين، وردت بعض المعلومات الهامة فى الوثائق وهي، وجود 13 بنكا وشركة من قطر وتركيا وماليزيا وإندونيسيا تُمرّر الأموال لوحدات "السوشيال ميديا" فى 7 دول وبالقاهرة والإسكندرية و9 محافظات.

كما أن هناك 9 آلاف فرد فى قطر يفتحون منفذا بديلا لعبور الأموال عبر مئات الحسابات البنكية، و5 رجال أعمال فى تركيا ومصر يشاركون فى توفير نفقات اللجان الإعلامية الإخوانية، فضلا عن 400 عنصر إخوانى يديرون صفحات وحسابات أفراد وقنوات ومنصات إعلامية من 22 دولة حول العالم مقسمة كالآتى:

10 يديرون صفحة معتز مطر.

144 يديرون صفحات الجزيرة.

11 يديرون التليفزيون العربى.

4 يديرون «جو شو».

5 يديرون صفحة خديجة بن قنة.

20 يديرون صفحة رصد.

6 يديرون صفحة حمزة زوبع.

5 يديرون صفحة قناة الشرق.

11 يديرون قناة مكملين.

4 يديرون صفحة محمد ناصر.

و15 من 42 يديرون صفحة "دويتش فيله".

وإلى جانب تلك المجموعات يعمل 45 شابا من 7 مقرات فى كندا ولندن وكوالالمبور وولاية قدح ومدينة شاه علم بماليزيا وفى السودان وتايلاند، وهذه المجموعات تتبع ما يُعرف بالجامعة العالمية للتجديد IUR الذى يدخل فى تأسيسها جماعة الإخوان المسلمين.

انتظرونا فى الحلقة القادمة للتعرف أكثر على الجامعة العالمية للتجديد IUR.