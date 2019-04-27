فنزويلا تطلق سراح مواطن أمريكى معتقل لديها منذ 2014

كراكاس /أ ش أ/

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح مواطن أمريكى معتقل لديها منذ 5 سنوات خلال الاضطرابات التى تشهدها البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية الجمعة، أن المواطن الأمريكى "تود لينينجر"، 37 عاماً، تم اعتقاله فى أبريل عام 2014 بتهم "ملفقة" حسبما وصفت عائلته.

ونقلت الشبكة عن مسؤول فنزويلى بارز، لم تذكر اسمه، وصفه إطلاق سراح المواطن الأمريكى بأنه خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، إن إطلاق سراح لينينجر تأخر، موضحة أن القضاء الفنزويلى أمر بإطلاق سراحه فى نوفمر الماضي.

وكانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت المواطن الأمريكى بتقديم المساعدة إلى المعارضة المحلية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.