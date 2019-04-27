video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فنزويلا تطلق سراح مواطن أمريكى معتقل لديها منذ 2014

السبت، 27 أبريل 2019 06:00 ص
فنزويلا تطلق سراح مواطن أمريكى معتقل لديها منذ 2014 سجن _ صورة أرشيفية
كراكاس /أ ش أ/
إضافة تعليق

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح مواطن أمريكى معتقل لديها منذ 5 سنوات خلال الاضطرابات التى تشهدها البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية الجمعة، أن المواطن الأمريكى "تود لينينجر"، 37 عاماً، تم اعتقاله فى أبريل عام 2014 بتهم "ملفقة" حسبما وصفت عائلته.

ونقلت الشبكة عن مسؤول فنزويلى بارز، لم تذكر اسمه، وصفه إطلاق سراح المواطن الأمريكى بأنه خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، إن إطلاق سراح لينينجر تأخر، موضحة أن القضاء الفنزويلى أمر بإطلاق سراحه فى نوفمر الماضي.

وكانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت المواطن الأمريكى بتقديم المساعدة إلى المعارضة المحلية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فقدان عشرات الأشخاص إثر غرق قارب بالقرب من ساحل فنزويلا

واشنطن تحذر مؤيدين لمادورو احتلوا سفارة فنزويلا: لن نسمح بانتهاك القانون

الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا وقاضية

فنزويلا

مواطن أمريكى

معتقل

أخبار فنزويلا




لا تفوتك
فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق

فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق

من اليوم ولمدة 6 أشهر.. إغلاق طريق إسكندرية الزراعى لإنشاء كوبرى بدمنهور

من اليوم ولمدة 6 أشهر.. إغلاق طريق إسكندرية الزراعى لإنشاء كوبرى بدمنهور

"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة