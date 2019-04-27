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810 مليون جنيه قروضا للشباب بمراكز ومدن البحيرة

فتح 200 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضه بالبحيرة

السبت، 27 أبريل 2019 02:23 م
فتح 200 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضه بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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اكد اللواء هشام آمنه  محافظ البحيرة ان المحافظه لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع  الغذائية  بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات  لطرح كافة انواع  السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين
 
 مشيرا الى ان اجمالى اعداد المنافذ بنطاق المحافظة بلغت 200 منفذ عباره عن(  44 منفذا  تابعا  للوحدات المحليه 22 بالمدن 22 بالقرى - 27 منفذ تابع للقوات المسلحه  ما بين ثابت ومتحرك-  28 منفذ تابع لوزاره الداخليه - 74 منفذ تابع لوزاره التموين مجمعات استهلاكيه - 22 منفذ تابع لمدارس التعليم الفنى  الزراعى  -  3 منافذ ثابتة تابعه لمديريه الزراعه  بالإضافة لعدد 2 معرض اهلا رمضان بدمنهور وكفر الدوار بالتنسيق مع الغرفة التجارية 
 
واوضح  محافظ البحيرة ان تلك المنافذ يراعى فيها جودة السلع المعروضة وكمياتها  واسعارها الاقتصاديه والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق ، موجها  بزيادة كميات المنتجات وتوفيرها اولا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة عليها من كافة الجهات الرقابية من مديرية الصحة و التموين للتاكد من سلامتها حفاظا على صحة المواطنين .
 

كما أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال  برنامج "مشروعك" بلغت 810 مليون و300 ألف جنيه حتى الان لتمويل 13287 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً ساهمت فى توفير 32630 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5 % .

ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك".

 
 

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