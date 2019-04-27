فتح 200 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضه بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

اكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ان المحافظه لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات لطرح كافة انواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين

مشيرا الى ان اجمالى اعداد المنافذ بنطاق المحافظة بلغت 200 منفذ عباره عن( 44 منفذا تابعا للوحدات المحليه 22 بالمدن 22 بالقرى - 27 منفذ تابع للقوات المسلحه ما بين ثابت ومتحرك- 28 منفذ تابع لوزاره الداخليه - 74 منفذ تابع لوزاره التموين مجمعات استهلاكيه - 22 منفذ تابع لمدارس التعليم الفنى الزراعى - 3 منافذ ثابتة تابعه لمديريه الزراعه بالإضافة لعدد 2 معرض اهلا رمضان بدمنهور وكفر الدوار بالتنسيق مع الغرفة التجارية

واوضح محافظ البحيرة ان تلك المنافذ يراعى فيها جودة السلع المعروضة وكمياتها واسعارها الاقتصاديه والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق ، موجها بزيادة كميات المنتجات وتوفيرها اولا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة عليها من كافة الجهات الرقابية من مديرية الصحة و التموين للتاكد من سلامتها حفاظا على صحة المواطنين .