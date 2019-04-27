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السبت، 27 أبريل 2019 05:28 م
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غرق طفل عمره 5 سنوات بحمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ

السبت، 27 أبريل 2019 05:21 م
غرق طفل عمره 5 سنوات بحمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ غرق طفل - ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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لقى الطفل مروان مصطفى 5 سنوات مصرعه غرقا فى حمام السباحة الخاص بالاطفال باحدى بالفنادق  أثناء ممارسته اللعب بجوار حمام السباحة فحينما وقع بالحمام غرق.

ولم تنجح جهود إنقاذه بسبب غياب المنقذين عن حمام السباحة الأمر الذي أدى الي مصرع الطفل فى الحال  حيث لفظ انفاسة الاخيرة وأظهرت كاميرات المراقبة غياب رجال الانقاذ لحظة غرق الطفل، ليهبط جسمه بالكامل في القاع.

و اتهم مصطفى عبدة محمد عبيدو والد الطفل مروان خمس سنوات إدارة الفندق بالإهمال وعدم تعيين منقذين على حمام سباحة الأطفال الصغار الأمر الذي أدى إلى غرق نجله. 

كان اللواء احمد ابو عقيل مدير أمن جنوب سيناء تلقى إخطارا يفيد بغرق الطفل مروان مصطفى عبده محمد أثناء ممارسته اللعب بجوار حمام السباحة بأحد فنادق شرم الشيخ وقد تم تحرير محضر برقم إدارى شرم الشيخ وأخطرت لنيابة العامة لتولى التحقيق.

 


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