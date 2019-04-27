عيد القيامة .. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس العيد بكاتدرائية العباسية

كتب سارة علام

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا يهنئ أقباط المهجر بعيد القيامة



أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الرعوية لأقباط المهجر والتى تم تسجيلها بالفيديو وترجمت لسبعة لغات هى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية والصينية واليابانية لتصل لكافة الكنائس والايبراشيات القبطية الموزعة على 62 دولة فى المهجر.

وهنأ البابا الأقباط معتبرًا القيامة هى أساس الإيمان المسيحى حتى أن يوم السبت الذى يسبق العيد يسميه بولس الرسول سبت الرجاء أو الانتظار.