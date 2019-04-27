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عزل 16 راكبًا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات تطعيم ضد "الحمى الصفراء"

السبت، 27 أبريل 2019 05:27 م
عزل 16 راكبًا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات تطعيم ضد "الحمى الصفراء" الحجر الصحى بمطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى
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عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، 16 راكبًا مصريين وسودانيين فور وصولهم من الخرطوم علي طائرتين، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
 
جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة «بدر» القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 12 راكبًا سودانيًا من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، كما تواجد 4 ركاب مصريين وسودانيين علي طائرة شركة «تاركو» القادمة من الخرطوم لا يحملون نفس الشهادات.
 
وأمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.
 
 

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