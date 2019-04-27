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عروض الصوت والضوء تستقبل الآلاف بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء وأعياد الربيع

السبت، 27 أبريل 2019 04:19 م
عروض الصوت والضوء تستقبل الآلاف بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء وأعياد الربيع عروض الصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم
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أقامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، احتفالية كبيرة بجميع مناطق عروض الصوت والضوء (الهرم- ابو سمبل - فيله- ادفو - الكرنك) احتفالا بالذكرى الـ 37 لعيد تحرير سيناء وأعياد القيامة والربيع، حيث استقبلت مناطق الصوت والضوء الالاف من روادها  بفرق الفنون الشعبيه والتنوره ورقصات الخيل العربي والأغاني الوطنيه لمده ساعتين قبل بدايه العروض ثم تلي ذلك اقامه عروض للصوت والضوء مجانا لكل المصريين.
 
 
صرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء فى بيان اليوم أنه تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق وبالتعاون مع محافظات الجيزة والأقصر وأسوان أقامت الشركة احتفالية بالخمس مناطق بمناسبة عيد تحرير سيناء واعياد القيامه والربيع، حيث تعودنا على إقامة عروض للصوت والضوء مجانا من أجل إسعاد أبناء وطننا والاحتفال سويا بهذه المناسبات العظيمه وبأعيادنا المجيدة ويذكر أنه قد استقبلت منطقة الهرم عدد من المؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام من ذوى الاحتياجات منهم مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة وهى تعتبر أول مؤسسة خيرية تستجيب لدعوة الصوت والضوء فور الإعلان عن إقامة احتفاليه وعروض للصوت والضوء مجانا. 
 
 
وأضاف سعد أن المشاركة المجتمعية هى إحدى أهداف الصوت والضوء والتى نسعى دائما لتحقيقها فى كل المناسبات سواء المحلية أو العالمية.
 
 

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عروض الصوت والضوء

سامح سعد

عيد تحرير سيناء

شم النسيم

السياحة




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