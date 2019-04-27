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السبت، 27 أبريل 2019 11:17 م
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عاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكى رغم مرور شهر على بدء فصل الربيع

السبت، 27 أبريل 2019 11:00 م
عاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكى رغم مرور شهر على بدء فصل الربيع عاصفة ثلجية
(رويترز)
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بدأت عاصفة ثلجية فى اجتياح منطقة الغرب الأوسط الأمريكى، اليوم السبت، وتوقع خبراء أرصاد أن تغطى العاصفة مناطق بثلوج يصل منسوبها إلى أكثر من 30 سنتيمترا وذلك رغم مرور أكثر من شهر على بدء فصل الربيع.

وقال خبراء فى الأرصاد إن من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج فى منطقة شيكاغو إلى ما بين 15 و 25 سنتيمترا بحلول المساء واضافوا أنها قد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمترا فى ولايات مينيسوتا وايوا وويسكونسن وايلينوي.

وقال اندرو أوريسون خبير الأرصاد فى هيئة الطقس الوطنية بولاية ماريلاند "من المدهش جدا أن نرى هذه الكميات (من الثلوج) فى أنحاء الغرب الأوسط فى نهاية أبريل نيسان" مرجعا العاصفة إلى موجة رياح باردة قادمة من كندا.

وألغيت أو تأجلت أكثر من 200 رحلة طيران من مطار أوهير الدولى فى شيكاجو أو قادمة إليه اليوم السبت مع بدء هبوب العاصفة.

 

 


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عاصفة ثلجية

الغرب الأوسط الأمريكى

فصل الربيع




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