طوارئ فى دمياط استعدادا لشم النسيم.. والمتنزهات تستعد لاستقبال مليونى زائر

رفعت محافظة دمياط درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال روادها للاحتفال بيوم شم النسيم ، ورفعت مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة حالة الطوارئ لاستقبال نحو مليونى زائر في أيام العيد.
وأعلنت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها ، وطالبت جميع الأجهزة التنفيذية بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تظهر المحافظة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها، من خلال تقديم أفضل الخدمات من نظافة وإنارة و طرق ونقل وصحة وتموين وغيرها.
وكلفت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز وجميع مديري المديريات وشركات المرافق المختلفة بتشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أية مشاكل.
من جانبه قال ، سمير عثمان ، وكيل مديرية التموين بدمياط ، لـ "اليوم السابع " أنه تم تكثيف المرور والتفتيش على المحلات ، للتأكد من سلامة الأسماك المملحة والرنجة ومطابقتها للمواصفات، علاوة على توفير السلع التموينية والخبز وأنبوبة البوتاجاز والوقود ومتابعة الأسواق والأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.
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