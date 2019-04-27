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طوارئ فى دمياط استعدادا لشم النسيم.. والمتنزهات تستعد لاستقبال مليونى زائر

السبت، 27 أبريل 2019 05:00 ص
طوارئ فى دمياط استعدادا لشم النسيم.. والمتنزهات تستعد لاستقبال مليونى زائر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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رفعت محافظة دمياط درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال روادها للاحتفال بيوم شم النسيم ، ورفعت مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة حالة الطوارئ لاستقبال نحو مليونى زائر في أيام العيد.

وأعلنت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها ، وطالبت   جميع الأجهزة التنفيذية بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تظهر المحافظة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها، من خلال تقديم أفضل الخدمات من نظافة وإنارة و طرق ونقل وصحة وتموين وغيرها.
 
وكلفت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز وجميع مديري المديريات وشركات المرافق المختلفة بتشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أية مشاكل. 
 
من جانبه قال ، سمير عثمان ، وكيل مديرية التموين بدمياط ، لـ  "اليوم السابع " أنه تم تكثيف المرور والتفتيش على المحلات ،  للتأكد من سلامة الأسماك المملحة والرنجة ومطابقتها للمواصفات، علاوة على توفير السلع التموينية والخبز وأنبوبة البوتاجاز والوقود ومتابعة الأسواق والأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.
 
 
 
 

 


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