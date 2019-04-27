طوارئ فى دمياط استعدادا لشم النسيم.. والمتنزهات تستعد لاستقبال مليونى زائر

رفعت محافظة دمياط درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال روادها للاحتفال بيوم شم النسيم ، ورفعت مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة حالة الطوارئ لاستقبال نحو مليونى زائر في أيام العيد.

وأعلنت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها ، وطالبت جميع الأجهزة التنفيذية بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تظهر المحافظة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها، من خلال تقديم أفضل الخدمات من نظافة وإنارة و طرق ونقل وصحة وتموين وغيرها.

وكلفت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز وجميع مديري المديريات وشركات المرافق المختلفة بتشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أية مشاكل.

من جانبه قال ، سمير عثمان ، وكيل مديرية التموين بدمياط ، لـ "اليوم السابع " أنه تم تكثيف المرور والتفتيش على المحلات ، للتأكد من سلامة الأسماك المملحة والرنجة ومطابقتها للمواصفات، علاوة على توفير السلع التموينية والخبز وأنبوبة البوتاجاز والوقود ومتابعة الأسواق والأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.