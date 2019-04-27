ضبط 220 قضية تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، فى إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة .

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد ضبط 220 قضية تموينية خلال حملات شنتها مباحث التموين بمراكز فرشوط والوقف، ودشنا وقفط وقوص وبندر قنا، أسفرت عن ضبط قضايا تلاعب بالأسعار، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم مطابقة الاوصاف والأوزان، وتصرف في دقيق المخابز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محاضر بالوقائع وتم إخطار النيابة.