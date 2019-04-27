صور.. وفد الكاميرون باللجنة الأفريقية: شعبنا لن يتاثر بمحاولات الساعين للفوضى

وأضاف وفد الكاميرون خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة الأفريقية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى كوسيلة لمنع التعذيب، أنه اطلع باهتمام على مضمون الرسالة الصادرة عن المركز الأفريقى.

وتابع: "وفد الكاميرون يتساءل حول السبل التى أدت إلى توفير هذا الرد، وهو مضمون رسالة رسمية فقط، معربة عن قلقها لانتهاك مبدأ السرية، مشددا على رفض الاتهامات الموجهة لكبار المسئولين فى الدولة"، داعيا لإدانة المضمون السئ لهذه الرسالة التى تمس صورة الكاميرون .

ولفت وفد الكاميرون، الى أن حماية حقوق الإنسان فى الكاميرون واجب ورسالة من جانب حكومة الكاميرون، وأحد الأهداف النبيلة، مشددا على أن الحكومة مستعدة لإشراك كافة الأطراف للدخول فى حوار، مؤكدا أن شعب الكاميرون لن يتأثر بالذين يسعون للتسبب فى بعض المهاترات السياسية .