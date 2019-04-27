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صور .. نائب محافظ الوادى الجديد يشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية الخيرى بالداخلة

السبت، 27 أبريل 2019 03:42 م
صور .. نائب محافظ الوادى الجديد يشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية الخيرى بالداخلة نائب محافظ الوادى الجديد تشهد تشغيل بئر الرى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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شهدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، تشغيل بئر الرى التابع لمشروع الصوب الزراعية الخيرية الذى تنفذه الجمعية الشرعية بقرية القلمون بمركز الداخلة على مساحة ٧١ فدان .

ووجهت مجدى، الشكر للقائمين على المشروع الذى يستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى من الخضروات والفواكه بأنواعها وتوفيرها بأسعار مخفضة عن الأسواق، بالإضافة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين من الجمعية بمنتجات وعائد مثل هذا المشروع. 

كما إكدت على دعم المحافظة لمشروعات الصوب الزراعية، وذلك للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بالقرى والمدن، من خلال العديد من التيسيرات المقدمة للمستفيدين والراغبين فى إقامة مشروعات إستثمارية تخدم عجلة التنمية على أرض المحافظة .

ويضم المشروع مزرعة للتمور على مساحة ٤٦ فدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة وإنتاج التمور بالمحافظة، إلى جانب الصوب المقامة على مساحة ٢٥ فدان.

نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية (1)
نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية

 

نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية (2)
نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية

 

نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية (3)
نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية 
 
نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية (4)
نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية

 

نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية (5)
نائب محافظ كفر الشيخ تشهد تشغيل بئر مشروع الصوب الزراعية

 

 

 


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