صور.. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مشروع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس بالداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد مشروع مصنع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس بمركز الداخلة والمقام على مساحة 10 فدان ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإعادة إستخدامها فى صنع المنتجات البيئية والأعلاف، والمقرر تشغيله خلال شهر ونصف من الآن.

كما تفقدت الصوب الزراعية التابعة للمشروع والبالغ عددها 6 صوب مزروعة بأنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة التى يتم طرحها للبيع لأهالى القرية بأسعار مخفضة و أشادت بمعدل الإنجاز بالمشروع، لافتةَ إلى ضرورة التنويع فى زراعة المحاصيل المختلفة.



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