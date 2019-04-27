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صور.. محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

السبت، 27 أبريل 2019 11:36 م
صور.. محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد محافظ الجيزة يهنئ الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد
كتب سيد الخلفاوى
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قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد للأقباط الأرثوذكس، وذلك خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بمدينة الجيزة مساء اليوم السبت، حيث كان فى استقباله الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.



وأبدى الحضور سعادتهم لحرص قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية مشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الدينية، كما بادلوهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان الكريم.



رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ووفد من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالجيزة. 

 

محافظ الجيزة يهنئ الأثوذوكس بعيد القيامة المجيد (1)
محافظ الجيزة يهنئ الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد
 
محافظ الجيزة يهنئ الأثوذوكس بعيد القيامة المجيد (2)
محافظ الجيزة يهنئ الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد

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