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صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوى لمهرجان أميرات الفراولة بمسرح قصر الثقافة

السبت، 27 أبريل 2019 01:51 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوى لمهرجان أميرات الفراولة بمسرح قصر الثقافة محافظ الإسماعيلية مع أطفال مهرجان أميرات الفراولة
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام، للمحافظة واللواء ياسر الغندور، مساعد مدير الأمن، والفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة مراسم الاحتفال بإنطلاق مهرجان الإسماعيلية السنوى لأميرات الفراولة، الذى يقام سنويا ضمن الاحتفالات بأعياد الربيع والذى أقيم بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

والذى تنظمه إدارة السياحة بالمحافظة بأشراف ممدوح النصيرى مدير عام الادارة وبالتعاون والتنسيق مع قطاع الثقافة والتربية والتعليم ومكتبة مصر العامة. 

وتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية الغنائية والرقصات من أداء الأطفال الموهوبين بالإضافة إلى فقرة لفرقة كورال الأطفال للفنون الشعبية، التى قدمتها أطفال الفرق الفنية وفى مقدمتها فرقة كورال أطفال قصر ثقافة الإسماعيلية.

وقام محافظ الإسماعيلية بتتويج أميرات الفراولة من أطفال المحافظة والبالغ إجماليهم 70 طفلة وتسليمهم الهدايا العينية.

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (1)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (2)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (3)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (4)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة 

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (5)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (6)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة 

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (7)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (8)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (9)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (10)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (11)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة 

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (12)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة 

 

محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة (13)
محافظ الاسماعيلية يشهد حفل الفراولة

 

 


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