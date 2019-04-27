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السبت، 27 أبريل 2019 10:03 م
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صور.. كاتدرائية العباسية تتزين بالورود وصور القيامة قبل قداس العيد

السبت، 27 أبريل 2019 08:38 م
صور.. كاتدرائية العباسية تتزين بالورود وصور القيامة قبل قداس العيد الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
سارة علام - وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز
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استعدت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لاستقبال صلوات عيد القيامة المجيد والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.


وتزينت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالورود وصور القيامة في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة.
وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكثيف التواجد الأمنى وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
فيما شهدت جميع الكنائس على مستوى محافظات مصر تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في محيط الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم منع مرور السيارات وانتظارها أمام الكنائس التى تحتفل اليوم بقداس عيد القيامة المجيد.
كذلك تم وضع بوابات إلكترونية أمام الكنائس للكشف عن اى معادن، إلى جانب تواجد فرق الكشافة بمختلف الكنائس لتنظيم دخول المصلين وتفتيش الحقائب مع وجود عناصر نسائية من وزارة الداخلية وفتيات الكشافة.
 

ترتيل ألحان القيامة (1)
 
ترتيل ألحان القيامة (2)
 
ترتيل ألحان القيامة (3)
 
ترتيل ألحان القيامة (4)
 
ترتيل ألحان القيامة (5)
 
ترتيل ألحان القيامة (6)
 
ترتيل ألحان القيامة (7)
 
 
 
ترتيل ألحان القيامة (8)
ترتيل ألحان القيامة (9)
 

 


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الكاتدرائية المرقسية

البابا تواضروس

قداس عيد القيامة

مندوب عن رئيس الجمهورية

عيد القيامة




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