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صور .. طلاب جامعة القناه ينهون المرحلة الثانية لتجميل الإسماعيلية الجديدة

السبت، 27 أبريل 2019 01:00 م
صور .. طلاب جامعة القناه ينهون المرحلة الثانية لتجميل الإسماعيلية الجديدة الرسم على أكشاك الكهرباء بالأسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن مجموعه طلاب الجامعة من شباب المبدعين أنتهت من المرحلة الثانية لتجميل شمال مدينه الإسماعيليه الجديدة. 

وكان رئيس الجامعة قد واصل متابعته لما يقوم به الطلاب من أعمال وطنيه فى مدينه الإسماعيليه الجديدة، مؤكدا على إعتبار ما يقوم به الطلاب بمثابة مشروعات التكليف الدراسى لهم.

وكان شباب المبدعين انتهوا اليوم من الرسم على أكشاك المحولات الكهربائية التى وصل عددها إلى 12 كشك، وتضمنت الأعمال الفنية لمحات للتاريخ الفرعوني بجانب نماذج من العناصر الفنيه التى تميز محافظات مصر فى وجه بحرى ووجه قبلي بجانب الثقافة النوبيه وغيرها. 

ويتواصل غدا الطلاب فى أعمالهم بالبدء فى المرحلة الثالثة التى ستكون فى جنوب مدينة الإسماعيليه الجديدة، ويشرف على المجموعة رائد جلال فنان تشكيلي ومدير إدارة النشاط الفني بجامعة قناة السويس، ويشرف على التنفيذ المعيدين بكلية التربية الفنيه، أمل عبد الفتاح، وهبه السعيد، وإيمان عبدالسلام، ودنيا السيد.

1- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 

2- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 

3- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 

4- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 

5- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 

6- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 

7- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 

8- طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة
طلاب جامعة القناة يشاركون فى تجميل الإسماعيلية الجديدة

 


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