صور ... طب وآداب جامعة القناة يحصدان جوائز مهرجان المسرح

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

فازت كلية الطب البشرى بجائزة أفضل عرض عن مسرحية "قضية ارمسترونج"، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمركز الثانى عن عرض "ليلتنا الكبيرة" والمركز الثالث لكلية الطب البيطرى عن عرض "الزائرة"

جاء ذلك فى ختام مهرجان المسرح الجامعى على خشبة مسرح جامعة قناة السويس، تحت رعاية ودعم الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة

وأسدل الستار اليوم عن فعاليات المهرجان بحفل توزيع الجوائز بحضور الدكتور محمد شقيدف منسق قطاع شئون التعليم والطلاب وبإشراف عام الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية .

وكانت لجنة التحكيم منحت جائزتها الخاصة لعرض كلية السياحة، وأفضل أداء جماعى لكلية الهندسة.

كما أعلنت لجنة التحكيم المشكلة من الناقد والكاتب إبراهيم الحسيني، والفنانة وفاء الحكيم، ومهندسة الديكور هبه عبد الحميد بالبيت الفنى للمسرح الجوائز الفردية للمهرجان كالتالى:

جائزة أفضل ممثلة، المركز الأول فازت به يارا عادل كلية التربية الرياضية- والمركز الثانى مناصفة بين نرفانا ميخائيل كلية الطب البيطرى ومنه مجدى كلية الآداب- أما المركز الثالث فمناصفة بين كريستين فيكتور كلية الطب البيطرى وأمل مصطفى كلية التجارة.

جائزة أفضل ممثل فاز بها عمرو خلف كلية الطب بالمركز الأول، ومركز ثانى لأفضل ممثل مناصفة بين مينا ملاك وعمر مدحت - وفى المركز الثالث مناصفة بين عمر جلال، ودودو مجدى.

وعن جائزة أفضل مخرج فاز بالمركز الأول أحمد شيرين مخرج عرض قضية أرمسترونج، وفى المركز الثانى جاءت مى عبد الرحمن عن عرض ليلتنا الكبيرة مناصفة مع خالد طه بعرض سلم طالع للشمس، و المركز الثالث بين احمد صلاح عن عرض كارجين، ومحمد هشام عن عرض الطائر.

أما جائزة أفضل موسيقى وألحان فاز بها رفيق يوسف كلية الطب بالمركز الأول، وأفضل إضاءة لشادى عزت كلية الصيدلة، وأفضل تصميم إستعراضى لأمين رأفت كلية التربية الرياضية.

وفاز بجائزة أفضل ملابس بالمركز الأول أمير راضى عن عرض حلم ليلة صيف لكلية الصيدلة، وفازبالمركز الثانى ميشيل منيرعن مسرحية بتوقيت زمان لكلية التجارة.

وجائزة أفضل ديكور فاز بالمركز الأول محمد طلعت كلية الآداب، والمركز الثانى لإسلام تمام كلية السياحة والفنادق، والمركز الثالث لعبد الحميد عماد كلية التربية.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض كلية السياحة والفنادق سلم طالع للشمس ، وجائزة أفضل أداء جماعى لعرض كلية الهندسة طائر

كما منحت اللجنة شهادات التميز لبعض المواهب المتميزة خلال المهرجان، والإشراف التنفيذى لكل من الدكتورة ريهام إبراهيم مستشار اللجنة الفنية، ورئيس قسم التربية الفنية والموسيقية، وطارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و رائد لبيب مدير النشاط الفني، وأحمد السيد نائب مدير النشاط الفنى.



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة

جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة



جوائز مهرجان مسرح جامعة القناة